Fußball : FC Mettmann trotzt Dornap einen Punkt ab

Auch das Duell von FCM-Akteur Jeremias Nieder (links) gegen den Dornaper Marius Ermels ging unentschieden aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Das Schlusslicht der Wuppertaler Kreisliga A stürzt den TSV Einigkeit Dornap überraschend vom Tabellengipfel. Der FCM 08 bleibt jedoch Letzter.

FC Mettmann 08 – TSV Einigkeit Dornap-Düssel 1:1 (0:0). Wenn der bisherige Spitzenreiter beim Tabellenletzten der Kreisliga A Wuppertal antritt, dürfte das Ergebnis eigentlich klar sein. Doch das ist das Schöne am Fußball – es gibt immer wieder Überraschungen. So auch am Wochenende, als der klar favorisierte TSV Einigkeit Dornap beim FC Mettmann spielte. Erst in der Nachspielzeit gelang es dem Team von Marc Bläsing, den Treffer zum 1:1 zu erzielen und damit wenigstens einen Punkt zu holen.

„Das war für uns mehr als enttäuschend und die Spitzenposition in der Tabelle mussten wir an die Zweitvertretung des SC Velbert abgeben“, zog Karl-Heinz Schultz ein trauriges Fazit. Den Verlust der Tabellenführung kommentierte der Dornaper Vorsitzende mit den Worten: „Vielleicht liegt uns die Rolle des Jägers besser, als die des Gejagten.“ Markus Rössing war der Auffassung, dass der FCM aufgrund des Spielverlaufes einen Sieg verdient gehabt hätte, konnte aber auch gut mit dem einen Punkt leben „Wir sind schon mit einiger Zuversicht in das Derby gegangen und wurden in unserem Optimismus bestätigt. Wir sind zwar weiterhin Schlusslicht, doch dieses Ergebnis gibt für den weiteren Saisonverlauf Selbstvertrauen“, sagte der neue 1. Vorsitzende der Mettmanner.

Rössing löste bei der letzten Jahreshauptversammlung den langjährigen Chef des FCM, Ralf Becker, ab.„Ralf und ich haben die Übergabe des wichtigen Amtes schon vor längerer Zeit vereinbart, da es ihn beruflich in den Schwarzwald verschlagen hat.“ Eine andere Funktion musste Rössing zusätzlich übernehmen. Im Derby gegen Dornap stand er im Tor und machte seine Sache gut. Nach einer torlosen ersten Halbzeit mussten die Zuschauer fast bis zum Ende der Partie warten, ehe doch noch Treffer fielen. In der 87. Minute war Tim Hammele für die Gastgeber erfolgreich, in der Nachspielzeit markierte Julian Boock den Ausgleich.

Mettmann: Rössing – Jondral, Nieder, Schreier, Battenstein, Bennemann, Förster, Schwabe, Hammele, Sutter, Henrich.