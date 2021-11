Breitensport : TSV Hochdahl braucht neue Mitglieder

Erkrath Wegen Corona verzeichnet der Verein einen Mitgliederschwund von rund 30 Prozent. Nun wirbt er verstärkt für seine vielfältigen Angebote.

Bereits zum 12. Mal hatte der der Turn- und Sportverein (kurz TSV) Hochdahl 64 jetzt zum Tag der offenen Tür eingeladen. Aber selten war es so entscheidend, diesen Tag zu organisieren, um neue Mitglieder zu werben, auch mit dem Angebot einer vergünstigen Kurzmitgliedschaft. „Wie so viele andere Vereine, die ein Vereinsheim unterhalten und zahlreiche, qualifizierte Mitarbeiter beschäftigen, haben wir unter den Corona-Folgen stark zu leiden gehabt,“ berichtet Heike Bröcker.

Nach ihrem Vater Heinz Hoppe sind das Vereinshaus an der Sedentaler Straße mit Fitnessstudio, zwei großzügigen Trainingshallen mit großen Fenstern ins Grüne sowie Umkleiden mit Sauna benannt. Doch der gut ausgerüstete Traditionsverein muss einen Mitgliederschwund von rund 30 Prozent kompensieren, so die bedrohliche Bilanz.

Daher freuten sich die Trainerinnen und Trainer über diejenigen, die sich für die Teilnahme an den Schnupperkursen aus dem umfassenden Angebot angemeldet hatten, wie zu der Hula-Hoop-Trainingsstunde mit Anne Zoe Born. Sechs Damen hatten sich um 12 Uhr in der großen Halle versammelt und sich einen der in zwei Größen vorhandenen Reifen geschnappt. Die haben zugegebenermaßen wenig gemein mit den Modellen zurückliegender Jahrzehnte. So staunten die Damen nicht schlecht, wie klein die kreisende Bewegung beim Profi ausfiel, der das deutlich breitere und schwere In-Sportgerät um seine Mitte kreisen ließ.