Handball : HSG Adler Haan erkämpft zweiten Sieg

Die überragende Werferin Nadine Hölterhoff steuert 15 Tore zum Heimerfolg des Handball-Regionalligisten über den SC Fortuna Köln bei. Ein wichtiger Rückhalt ist zudem Keeperin Silja Kasper. Anke Sluga feiert ihr Debüt im Tor.

HSG Adler Haan – SC Fortuna Köln (Frauen) 29:25 (11:11). Andre Wernicke stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. „Ich bin glücklich, dass wir gewonnen haben. Wir haben an das Überruhr-Spiel angeknüpft und hatten über 60 Minuten keinen Hänger“, erklärte der HSG-Trainer. Dabei traf er mit seiner Mannschaft auf einen gänzlich unbekannten Regionalliga-Konkurrenten. „Wir hatten kein Videomaterial“, berichtete er. Das war auch ein Grund, weshalb die Haanerinnen etwas Anlaufzeit benötigten. So übernahmen die Kölnerinnen zunächst mit 2:0 (2.) das Kommando und lagen wenig später mit 4:1 (6.) vorne.

Nadine Hölterhoff verkürzte per Siebenmeter auf 3:4 und glich dann aus dem Feld heraus zum 4:4 (10.) aus. 20 Sekunden später markierte Nina Harscheidt mit dem 5:4 die erste Führung der Adler. In der Folge setzten sich die Gastgeberinnen zwischenzeitlich mit zwei Toren Vorsprung ab, vermochten die Fortuna aber nicht abzuschütteln. Im Gegenteil: 14 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit lagen die Kölnerinnen wieder mit 11:10 vorne, ehe Lara Terhardt mit einem Freiwurf aus zwölf Metern aus „total aussichtsloser Position“, so Wernicke, mit einem Aufsetzer ins kurze Eck zum 11:11 ausglich.