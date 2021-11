Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zwei weitere Todesfälle nach Corona-Infektion

Kreis Mettmann 2 Todesfälle und 43 Neu-Infektionen mit dem Coronavirus meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Montag. Die Zahl der Erkrankten liegt um knapp 120 höher als vor genau einem Jahr. Damals war die Zahl der Coronapatienten in den Krankenhäusern mit 55 mehr als doppelt so hoch.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1106 Infizierte erfasst, 32 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 115 (-7; 5 neu infiziert), in Haan 87 (+5; 5 neu), in Heiligenhaus 74 (-3), in Hilden 117 (-4; 1 neu), in Langenfeld 102 (-9; 3 neu), in Mettmann 73 (-7; 2 neu), in Monheim 127 (-6; 2 neu), in Ratingen 217 (-6; 10 neu), in Velbert 164 (+4; 14 neu) und in Wülfrath 30 (+1; 3 neu).