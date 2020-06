Bürgermonitor : Gesperrter Neanderlandsteig: Der Kreis erarbeitet eine dauerhafte Lösung

Plötzlich war da ein Zaun auf dem Wanderweg vor der Winkelsmühle. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Für viele Wanderer war es ein großes Ärgernis, als plötzlich der Neanderlandsteig in Höhe der Winkelsmühle gesperrt war. Zwischenzeitlich gibt es eine Umleitung, die die Freizeitsportler nutzen können. Der Kreis arbeitet derzeit aber an einer endgültigen Lösung, die er schon bald der Politik und Vertretern der Naturschutzverbände vorstellen will.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hoppla – Wanderer trauten ihren Augen kaum: Der Neanderlandsteig war in Höhe der Winkelsmühle plötzlich gesperrt. Die Anwohner des historischen Gebäude-Ensembles hatten vollendete Tatsachen geschaffen, nachdem immer mehr Freizeitsportler unterwegs sind und die Intimsphäre der Bewohner wiederholt missachteten. Damit endete auch ein jahrelanger Rechtsstreit, nach dem fest steht: Die Eigentümer dürfen das.

Viele Wanderer reagierten empört, andere zeigten Verständnis, habe doch der Kreis vor Jahrzehnten einen Fehler gemacht, als er sich beim Verkauf der Winkelsmühle nicht das Wegerecht für den Wanderweg gesichert habe. Das räumte am Ende auch Landrat Thomas Hendele ein. Die Freizeitsportler waren hingegen findig und bahnten sich ihren Weg über eine Umleitung. Eine haarige Sache, liegt der Ort doch in einem Naturschutzgebiet.

Der Kreis hat diese Umleitung zwischenzeitlich legalisiert, schließlich handelt es sich bei dem Weg um ein Stück des Neanderlandsteigs. Der Kreis schilderte die Umleitung aus und zog einen Zaun um ein wertvolles Biotop, damit Fußgänger und Hunde nicht hinein laufen. Diese provisorische Lösung sei jetzt „sehr gut umgesetzt“, sagt die Sprecherin des Kreises, Daniela Hitzemann, auf Nachfrage unserer Redaktion, und werde gut angenommen.