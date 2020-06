Bürgermonitor : Ärger um das Altpapier: Stadt Mettmann wechselt den Entsorger

Mettmann RP-Leser Bernhard Stoll spricht von einem „Schweinestall“, den er vor einiger Zeit an Altpapier-Container am Düsselring entdeckte. Und er ist nicht alleine: Viele Mettmanner regten sich über die unzureichende Müllentsorgung auf. Jetzt steht ein Entsorgerwechsel bevor.

RP-Leser hatten sich beschwert, dass die Containerstandorte beispielsweise am Düsselring immer wieder verdreckt sind. Dieses Problem ist der Stadt bekannt, die seit August 2019 einige Standorte mittlerweile täglich anfährt und reinigt. Zwar seien 85 Prozent der Grundstücke in Mettmann mit einer blauen Tonne ausgestattet, erläutert der Abfallberater. Dennoch seien die Container-Standorte unverzichtbar, da dort vor allem Kartonagen entsorgt werden.

Die Zahl der Kartonagen ist in der Corona-Krise mit zunehmenden Bestellungen im Internet gestiegen. Als RP-Leser Bernhard Stoll sein Altpapier zu den Containern an der Haydnstraße brachte, bot sich ihm ein Anblick „wie im Schweinestall. So schlimm war es hier selten“, berichtete er. Weil die Container überfüllt waren, hatten ungeduldige Bürger ihren Papiermüll einfach auf den Gehweg gestellt. Auch bei der Facebook-Gemeinde ein viel diskutiertes Thema.

Um des Problems Herr zu werden, will die Stadt den Entsorger wechseln. Der sollte zunächst am 1. April an den Start gehen, doch dieser Termin war nicht zu halten. Grund ist das Volumen des Auftrags, das eine europaweite Ausschreibung erfordert, erläuterte Mettmanns Abfallberater Wolfgang Orts im Februar dem Bauausschuss. Denn die Kosten für den Auftrag sind gestiegen, seit die Stadt die Container-Standorte an manchen Stellen täglich reinigen muss.