Mehrere Funktionen neu besetzt : Personalien aus Mettmann

Mettmann Mehrere Positionen in Mettmann wurden oder werden jetzt neu besetzt: Die des Kriminaldirektors bei der Kreispolizei Mettmann und die des Geschäftsführers bei der Regiobahn und des Krankenhauses.

Kreispolizei Mettmann Kriminaldirektor Thomas Schulte ist neuer Leiter der Direktion Kriminalität bei der Kreispolizei Mettmann. Damit tritt der 54-Jährige die Nachfolge von Achim Spröde an, der vor kurzem zum Polizeipräsidium nach Bonn gewechselt ist. Eine besondere Herausforderung hat er in seiner neuen Funktion insbesondere in der Bekämpfung der Clan- und Rockerkriminalität, der Straftaten zum Nachteil älterer Menschen sowie des Wohnungseinbruchsdiebstahls.