Kreisgesundheitsamt Mettmann : Amt korrigiert Zahl der Corona-Toten

info

Der Kreis Mettmann verzeichnet 48 Infizierte, davon in Erkrath 2, in Haan 1, in Heiligenhaus 2, in Hilden 7, in Langenfeld 2, in Mettmann 5, in Monheim 1, in Ratingen 4, in Velbert 18 und in Wülfrath 6. 837 Personen gelten inzwischen als genesen. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit bei 5,6.