Mettmann/Erkrath : „Neandertal wird tagtäglich gestürmt und verdreckt“

An der Winkelsmühle versperrt ein Zaun den offiziellen Wanderweg im Neandertal. Begründung der Mühlenbesitzer: In den vergangenen Wochen hätten immer mehr Wanderer ihre Privatsphäre missachtet. Foto: "Köhlen, Stephan (teph)"/Köhlen, Stephan (teph)

Eine Leserin ist gar nicht einverstanden mit dem Verhalten einiger Spaziergänger, Hundehalter und Radfahrer. Sie ärgert sich über Müll, Kot, Zigarettenqualm im Naturschutzgebiet und ein zunehmend rücksichtsloses Verhalten.

An allen Eingängen müssten drei große Schilder hängen, die auf Verbote hinweisen, so ihr Vorschlag – etwa auf das absolute Rauchverbot im Naturschutzgebiet, auf die Leinenpflicht für Hunde und die Pflicht zum Koteinsammeln für deren Besitzer. Ebenso darauf, dass kein Müll in die Natur geworfen und kein Lagerfeuer entfacht werden darf und dass Ausflüger nur die offiziellen Wege benutzen. Die Mühlenbesitzer hatten die Wegsperrung damit begründet, dass in den vergangenen Wochen immer mehr Wanderer ihre Privatsphäre missachten, das Gelände betreten und sogar Türen öffnen und durch Fenster schauen.