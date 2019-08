Engagiert bei der Maria Nenninghoven Stiftung : Er will helfen, wo Hilfe gebraucht wird

Er will helfen, wo Hilfe gebraucht wird

Ekkehard Feustel organisiert regelmäßig Konzerte, um die Stiftung in Mettmann und Umgebung bekannter zu machen. RP-Foto: Stepha Köhlen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann Ekkehard Feustel ist Geschäftsführer der Maria-Nenninghoven-Stiftung und hat schon viele Schicksale kennen gelernt.

Seit der Gründung der Maria Nenninghoven Stiftung im Jahr 2003 wirkt Ekkehard Feustel als Geschäftsführer im Stiftungsrat. Bereits seit 2006 finden die allseits beliebten Konzerte statt. Zunächst die Konzerte im Advent – immer am dritten Adventssonntag – und seit 2009 auch die Sommerkonzerte. Warum in den Schulferien? „Wir wollen auch den Daheimgebliebenen, die nicht verreisen können oder schon wieder aus dem Urlaub zurück sind, eine Freude machen“, sagt der Initiator dieser Veranstaltungen. Überhaupt – Freude machen, helfen, unterstützen, das ist die Motivation, die Ekkehard Feustel seit so vielen Jahren umtreibt und ihn immer wieder neue Ideen entwickeln lässt.