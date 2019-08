Mettmann, Erkrath und Wülfrath : Als die Bürgermeister i-Dötzchen wurden

Info

Grundschulen In Mettmann werden für das bevorstehende Schuljahr insgesamt 315 i-Dötzchen eingeschult. An der Astrid-Lindgren-Schule sind es 73, an der Grundschule Am Neandertal 70, an der Grundschule Herrenhauser Straße 47, an der Katholischen Grundschule 70 und an der Otfried-Preußler-Schule 55.

Weiterführende Schulen An der Carl-Fuhlrott-Realschule starten am Mittwoch 108 Mädchen und Jungen in den fünften Klassen, am Heinrich-Heine-Gymnasium 128 und am Konrad-Heresbach-Gymnasium 80. Insgesamt besuchen damit 316 Fünftklässler in Mettmann erstmals weiterführende Schulen.