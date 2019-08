Aktion in Mettmann : Mühle öffnet zum Denkmaltag

Mettmann Es gibt Führungen, Trödel und frisch gebackenes Brot.

(arue) Am 8. September öffnen in ganz Deutschland rund 7500 historische Baudenkmale, Parks oder archäologische Stätten ihre Türen. Das teilt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn als bundesweite Koordinatorin der Aktion mit. Bereits seit 1993 koordiniert die Stiftung den 'Tag des offenen Denkmals' in Deutschland.