Startschuss in den Beruf im Kreis Mettmann : Kreissparkasse begrüßt neun neue Auszubildende

Seit dem 23. August in den Filialen der Kreissparkasse Düsseldorf in Erkrath, Heiligenhaus, Mettmann und Wülfrath anzutreffen: Alicia Stump, Barzan Khalaf Ali, Rubiny Jegatheeswaran, Jil Rothfuß, Linus Schwabe, Mirusha Mahendran, Sam Völzke, Kerstin Schreder und Farah Barrou (v.l.n.r.). Foto: Kreissparkasse Düsseldorf/Martina Chardin

Mettmann Für die jungen Menschen war es ein Start in eine für sie noch ungewohnte Welt.

Als erstes gab es ein Geschenk: Sechs Halstücher und drei Krawatten. Die Kreissparkasse Düsseldorf begrüßte mit diesen Accessoires jetzt den Ausbildungsjahrgang, der im August seine Lehre startete. Los ging es mit einer viertägigen Einführung in der Düsseldorfer Hauptstelle in die noch so ungewohnte Welt. Begrüßt wurden die neun jungen Damen und Herren vom Vorstand der Kreissparkasse Düsseldorf, Christoph Wintgen und Professor Dr. Svend Reuse. „Wir können gut nachvollziehen, wie fremd das hier noch alles auf Sie wirken mag“, sagte Vorstandsvorsitzender Christoph Wintgen. „Aber nach dieser Einführungswoche werden sie so viel Rüstzeug wie nötig erhalten, um in unseren Filialen gut zu starten. Es liegt eine sehr spannende und lehrreiche Zeit vor Ihnen, auf die sie sich freuen können“, versprach der Kreissparkassenvorstand.