Umbau in Mettmann : Betreiber modernisiert Umspannanlage

Mettmann Die Firma Amprion investiert 33 Millionen Euro. Der Um- und Ausbau dauert drei Jahre.

(arue) In den kommenden drei Jahren wird die Umspannanlage in Mettmann modernisiert. Das kündigt der Übertragungsnetzbetreiber Amprion an. Er investiert bis Ende 2022 rund 33 Millionen Euro in den Umbau des wichtigen Knotenpunktes im Höchstspannungsnetz. Die vorbereitenden Arbeiten starten am 2. September. Stromausfälle seien nicht zu befürchten, sagt Sprecherin Anne Frentrup auf Nachfrage unserer Redaktion: „Wir sind dazu verpflichtet, die Versorgungssicherheit herzustellen.“ Das will Amprion mit einer Art Überbrückungsleitung garantieren, die für die Zeit der Modernisierung dafür sorgen soll, dass weiterhin Strom fließt.