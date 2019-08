Gesundheit : Kursangebot für pflegende Angehörige im EVK Mettmann

(RP) Das steigende Lebensalter, eine Erkrankung oder ein Unfall – es gibt viele Gründe, die dazu führen, dass die eigenen Eltern, der Partner oder ein Familienmitglied Pflege und Betreuung benötigen.

Nicht immer ist dann der Platz in einem Pflege- oder Seniorenheim die erste Wahl und Angehörige entscheiden sich, die Pflege zu Hause – häufig mit einem ambulanten Pflegedienst – zu übernehmen. Eine Entscheidung, die viel Verantwortung beinhaltet und auch zu vielen Fragen und Unsicherheiten führt – gerade zu Beginn der neuen Aufgabe.

Das EVK Mettmann hat im Rahmen der Familialen Pflege nun ein kostenfreies Angebot für pflegende Angehörige geschaffen. Die examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Katharina Eierdanz, die auf jahrelange Erfahrungen in der stationären und ambulanten Pflege zurückblicken kann, zeigt anhand von praktischen Übungen, wie die Kursteilnehmer die Pflege oder einen Teil der Pflege zu Hause bestmöglich gestalten und umsetzen können.

Nach der Arbeit in die Sauna

Gesundheit : Nach der Arbeit in die Sauna

Fachleute beraten in zwei Kursen pflegende Angehörige

Veranstaltungen im Evangelischen Krankenhaus Mettmann : Fachleute beraten in zwei Kursen pflegende Angehörige

Der kostenfreie Kurs findet an zwei Terminen statt und thematisiert unterschiedliche Inhalte: Am Dienstag, 10. September, von 9.30 bis 12 Uhr geht es um die Lagerung der pflegebedürftigen Person, Mobilisation und den Umgang mit Hilfsmitteln. Am Dienstag, 24. September, von 9.30 bis 12 Uhr werden die Themen Körperpflege, Umgang mit Inkontinenz, vorbeugende Maßnahmen gegen Druckgeschwüre, Lungenentzündung, Thrombose und Versteifungen der Gelenke behandelt.