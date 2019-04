Straßen in Mettmann gesperrt : Busse fahren Umleitung wegen Mettmanner Bachlauf

Rheinbahnbus L 738. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Wegen des Mettmanner Bachlaufs wird die Hasseler Straße in Mettmann zwischen der Florastraße und der Straße am Krumbach am Mittwoch, 1. Mai, zwischen 12 und 14 Uhr gesperrt, Davon betroffen sind die Buslinien O10, O11, O12, 748 und 749.

Linie O10 Die Busse fahren in Richtung Mettmann-Stadtwald S ab der Haltestelle „Metzkausener Straße“ und in Richtung Kantstraße ab der Haltestelle „Nordstraße“ eine Umleitung.

Linie O11 Die Busse enden in Richtung Hasselbeckstraße an der Haltestelle „Florastraße“ und fahren zurück in Richtung Friedhof Lindenheide.

Linie O12 Die Busse fahren in Richtung Mettmann-Neanderthal S ab der Haltestelle „Florastraße“ und in Richtung Ratinger Straße ab der Haltestelle „Karpendeller Weg“ eine Umleitung.