Ratingen : Busse fahren wegen Baustelle eine Umleitung

Ratingen Wegen Bauarbeiten wird die Bahnstraße zwischen der Hochstraße und dem Wilhelmring halbseitig gesperrt - ab Montag, 14. Mai, 7 Uhr, für etwa drei Wochen. Daher fahren die Buslinien 753, 760 und 773 nicht wie gewohnt: Linie 753 - die Busse fahren in Richtung Ratingen Mitte ab der Haltestelle "Hauser Ring", die auf die Mülheimer Straße vor die Hausnummer 55 verlegt wird, eine Umleitung. Die Haltestellen "Oberstraße" und "Freiligrathring" werden auf den Wilhelmring vor die Hausnummer 3 verlegt. Linie 760 - die Busse fahren in Richtung Ratingen Ost ab der Haltestelle "Hauser Ring", die auf den Hauser Ring in Höhe der Hausnummer 8 verlegt wird, eine Umleitung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wegen Bauarbeiten wird die Bahnstraße zwischen der Hochstraße und dem Wilhelmring halbseitig gesperrt - ab Montag, 14. Mai, 7 Uhr, für etwa drei Wochen.

zurück

weiter

Daher fahren die Buslinien 753, 760 und 773 nicht wie gewohnt: Linie 753 - die Busse fahren in Richtung Ratingen Mitte ab der Haltestelle "Hauser Ring", die auf die Mülheimer Straße vor die Hausnummer 55 verlegt wird, eine Umleitung. Die Haltestellen "Oberstraße" und "Freiligrathring" werden auf den Wilhelmring vor die Hausnummer 3 verlegt. Linie 760 - die Busse fahren in Richtung Ratingen Ost ab der Haltestelle "Hauser Ring", die auf den Hauser Ring in Höhe der Hausnummer 8 verlegt wird, eine Umleitung.

Die Haltestellen "Oberstraße" und "Freiligrathring, Steig 3" entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle "Freiligrathring, Steig 1" nutzen. Linie 773 - die Busse fahren in Richtung Ratingen Mitte ab der Haltestelle "Hauser Ring", die auf die Mülheimerstraße vor die Hausnummer 55 verlegt wird, eine Umleitung. Die Haltestellen "Oberstraße" und "Freiligrathring, Steig 3" entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle "Freiligrathring, Steig 1" nutzen.

(RP)