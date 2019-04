Mettmann : Die Zahl der Super-Discounter wächst

Mettmann An der Freiheitstraße und in der Kö-Galerie haben zwei neue Geschäfte eröffnet.

Die einen freut’s, die anderen nervt’s: Die Zahl der so genannten „Billigläden“ oder Super-Discounter, also Geschäfte, in denen man für kleines Geld, bisweilen für einen Euro, Waren kaufen kann, wächst. Auch in Mettmann. So hat eben ein „Ein-Euro-Shop“ in der Freiheitstraße eröffnet. Ein Action-Markt ist in die Ladenräume in der Kö-Galerie gezogen, in denen ehemals C&A seine Waren veräußerte. Der Trend zum Superschnäppchen-Angebot ist symptomatisch für viele Innenstädte, sagt Axel Ellsiepen, Inhaber der Firma Bovensiepen und Mitglied im Vorstand der Werbegemeinschaft Mettman-Impulse. „Die großen Filialisten gehen in die großen Center. Das ist der Trend. Da sind wir schon froh, wenn ein Leerstand im Herzen der Innenstadt wieder mit einem Geschäft belebt wird. Auch wenn es ein Ein-Euro-Shop ist.“ Viele Mettmanner sind über diese Entwicklung nicht erfreut. Ein Ehepaar, das schon viele Jahre in Mettmann lebt, aber nicht seinen Namen in der Zeitung lesen will, spricht für viele: „Wir sind vom Geschäftsbesatz der Königshof-Galerie enttäuscht. Groß gestartet mit guten Vorsätzen, sieht die Realität anders aus. So fehlt beispielsweise ein Herrenausstatter. Wenn man heute als Mettmanner einen Anzug kaufen will, muss man in andere Städte fahren.“

In der Tat: Die früheren Inhaber geführten Herrenausstatter in Mettmann wie Hoffstaedter, Erkens und CKS-Moden gibt es nicht mehr. Axel Ellsiepen sieht diese Entwicklung mit Sorge: „Die Inhaber geführten Geschäfte im Einzelhandel werden immer weniger“, sagt er, und zwar nicht nur in Mettmann. Das liege auch an den hohen Personalkosten, weniger an den Mieten. Er fordert in diesem Zusammenhang ein stärkeres Engagement der städtischen Wirtschaftsförderung. Also die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich Einzelhandel ansiedelt. „Nur wenn das Gesamtpaket stimmt, also mit Infrastruktur, funktioniert es.“ So bedaure er es, dass große Lastwagen über 7,5 Tonnnen nicht mehr durch die Flintropstraße fahren dürfen. „Eine Anlieferung gestaltetet sich somit schwierig“, sagt er. „Wenn wir bei Leerständen und der Suche nach einem Nachmieter eingebunden werden, dann engagieren wir uns“, sagt Birgit von Billerbeck von der städtischen Wirtschaftsförderung. Sie sieht die Entwicklung mit den so genannten „Billigläden“ auch mit Sorge. „Wir sind nicht sehr darüber erfreut“, sagt sie. Aber: „Aus Sicht der des Eigentümers kann man das verstehen. Er ist auf die Einnahmen angewiesen. Und lieber ein Non-food-Discounter als ein längerer Leerstand.“

