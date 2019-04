Mettmann nur eingeschränkt erreichbar : Ärger mit dem Bahnanschluss

Mettmann Die Regiobahn hat wegen einer Streckensperrung der S28 zwischen Mettmann Stadtwald und Düsseldorf Gerresheim einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Wie sind die Erfahrungen der RP-Leser damit? Eine Betroffene berichtet.

Seit Wochen nimmt man hin, dass die Regiobahn in Mettmann mehr oder minder nicht fährt. Man entschuldigt die Verspätungen, das ewige Umsteigen von Bahn auf Bus auf U-Bahn auf Straßenbahn. Keiner blickt mehr so richtig durch, wie und wann wo welcher Umstieg sein muss, um doch noch irgendwann ans Ziel zu kommen. Ging irgendwie, bis Freitag. Dann tauchte an der Schnittstelle Hauptbahnhof Düsseldorf die S28 nicht mehr auf. Und so steht man da am Gleis, völlig verloren und verzweifelt, und stellt sich vor, dass man gar nicht mehr in Mettmann ankommt. Zurzeit gar nicht so abwegig. An der Info dann gibt es Hilfe: Sie müssen hier und dann da und so. Aha, nur noch zweimal umsteigen, eine Bahn und ein Schienenersatzverkehr, und dann ist es geschafft. Ziel erreicht, und das in zwei Stunden. Darf man da eigentlich auch mal wütend sein? mua