Ratingen: Busse fahren wegen Bauarbeiten eine Umleitung

Ratingen Wegen Bauarbeiten in Tiefenbroich wird die Straße Am Roten Kreuz zwischen der Straße Alter Kirchweg und der Harkortstraße gesperrt - ab Donnerstag, 17. Mai, 8 Uhr, für etwa drei Wochen. Davon betroffen sind auch die Buslinien 756, 757 und 758. Alle Änderungen im Detail:

Buslinie 756 Die Busse fahren in Richtung Tiefenbroich Friedhof ab der Haltestelle "Christinenstraße" eine Umleitung. Die Haltestellen "Gorch-Fock-Straße" und "Gerhart-Hauptmann-Straße" werden auf die Straße Am Roten Kreuz hinter die Einmündung der Harkortstraße verlegt.

Buslinie 757 Die Busse fahren in Richtung Ratingen Ost ab der Haltestelle "Gerhart-Hauptmann-Straße" eine Umleitung. Die Haltestelle "Gorch-Fock-Straße" entfällt, stattdessen sollten Kunden die Haltestelle "Gerhart-Hauptmann-Straße" nutzen.

In Richtung Düsseldorf fahren die Busse ab der Haltestelle "Christinenstraße" eine Umleitung. Die Haltestellen "Gorch-Fock-Straße" und "Gerhart-Hauptmann-Straße" werden auf die Straße Am Roten Kreuz hinter die Einmündung der Harkortstraße verlegt.

Buslinie 758 Die Busse fahren in Richtung Düsseldorf ab der Haltestelle "Gerhart-Hauptmann-Straße" eine Umleitung. Die Haltestelle "Gorch-Fock-Straße" entfällt, als Ersatz dient die Haltestelle "Gerhart-Hauptmann-Straße". Aushänge an den betroffenen Haltestellen und Durchsagen in den Bussen informieren die Kunden über die Änderungen. Durch die eingerichteten Umleitungen kann es zu Wartezeiten und Verzögerungen kommen.