Polizei fahndet : Unbekannte zerkratzen mehrere Autos in Mettmann

Unbekannte zerkratzen mehrere Autos in Mettmann

Mettmann Die Täter haben mit einem spitzen Gegenstand an neun Autos zerkratzt.

Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch, 24. April, 15 Uhr, und Donnerstag, 25. April, 14.50 Uhr, am Düsselring in Mettmann mehrere Autos beschädigt. Auf einem Parkplatz in Höhe der Häuser Nummer 101 bis 105 wurden nach bisherigen Erkenntnissen mindestens neun geparkte Autos verschiedener Halter und Fahrzeughersteller mutwillig beschädigt.