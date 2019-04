Fußball : Hildener Zweite setzt im Aufstiegsendspurt auf Siegesserie

Der Einsatz von Fabian Andree (rechts) ist fraglich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Den Anfang wollen die Bezirksliga-Fußballer des VfB 03 am Sonntag im Heimspiel gegen den akut abstiegsgefährdeten TuS Grevenbroich machen.

Der VfB 03 Hilden II war am Gründonnerstag der Verlierer in der Spitzengruppe der Bezirksliga, Gruppe 1. Die 1:2-Niederlage im Verfolgerduell beim TSV Eller 04 schien gleichermaßen unnötig wie vermeidbar. Dem gegenüber standen die Siege des Führungsduos Ratingen 04/19 II (3:1 gegen Sparta Bilk) und SW 06 Düsseldorf (3:0 in Delhoven).

Damit verloren die Hildener vor dem Sonntag-Heimspiel gegen den TuS Grevenbroich (13.30 Uhr) bei drei Punkten Rückstand auf Rang zwei etwas an Boden. Doch das ficht das Team um Tim Schneider nicht wirklich an. „Im Rückblick tat das 1:2 natürlich erst einmal weh, weil der Gegner zwei taktische und individuelle Fehler konsequent bestrafte. Aber das haben wir jetzt abgehakt, schauen dem Restprogramm zuversichtlich entgegen“, sagt der VfB 03 II-Trainer. Der 37-Jährige fügt hinzu: „Nach Möglichkeit wollen wir aus den restlichen fünf Begegnungen alle 15 Punkte einfahren, damit schon gegen Grevenbroich beginnen. Und dann wollen wir mal sehen, was unsere Mitbewerber machen.“

Mit dem TuS Grevenbroich kommt ein Gegner an den Hoffeld, der auch schon bessere Fußball-Zeiten, beispielsweise in der Verbandsliga, erlebt hat. Heuer sieht es dagegen sportlich alles andere als positiv aus. Angesichts von 12 Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz (15. – Gnadental) ist der Abstieg in die Kreisliga A fast schon besiegelt. Auch der Trainerwechsel im Dezember 2018, als der erfahrene Peter Vogel (66) das Ruder übernahm, brachte nicht den erhofften Aufschwung.