Mettmann/Wuppertal : Transporter-Fahrer drängelt sich durch wartende Fahrzeuge und flüchtet

Mettmann/Wuppertal Der Drängler beschädigte zwei Autos und fuhr davon. Sein Fahrzeug hat ein ME-Städtekennung und gehört wohl zu einer Gerüstbaufirma.

(RP) Nach einem ungewöhnlichen Unfall vor der Auffahrt Barmen zur A46 am frühen Montagabend (16. November) ist die Polizei Wuppertal auf Zeugenhinweise angewiesen. Sie fahndet nach einem Lkw mit Mettmanner Städtekennung, der den Unfall verursacht haben soll.

Der Unfall ereignete sich um 18.15 Uhr an der Kreuzung Carnaper Straße/Schützenstraße, kurz vor der Auffahrt zur A46. Beteiligt waren drei Fahrzeuge. Ein 49-jähriger Seat -Fahrer und eine 61-jährige Audi-Fahrerin standen bei Rotlicht auf den zwei Geradeausspuren, die zur Autobahn führen, auf der Carnaper Straße, als laut Polizeibericht von hinten ein weißer Pritschenwagen zwischen den beiden Fahrzeugen hindurchfahren wollte.

Da dies jedoch aus Platzmangel nicht möglich war, beschädigte der Transporter sowohl den Seat auf der rechten, als auch den Audi auf der linken Seite komplett. Der Fahrer, der auf 20 bis 25 Jahre geschätzt wird, hielt zunächst wenige Meter später an, stieg aus und telefonierte, bevor er schnellen Schrittes zurück in sein Fahrzeug stieg und mit hoher Geschwindigkeit auf die A46 – vermutlich in Fahrtrichtung Düsseldorf – auffuhr.