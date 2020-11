Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Deutlich mehr Infizierte und zwei Todesfälle

Kreis Mettmann Zwei weitere Todesfälle meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Donnerstag. Die Zahl der Infektionen ist wieder deutlich angestiegen.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 1064 (+76) Infizierte. Davon leben in Erkrath 78 (-7; keine Neuererkrankungen), in Haan 35 (-2; 5 Neuererkrankungen), in Heiligenhaus 136 (+15; 21 Neuerkrankungen), in Hilden 114 (+5; 16 Neuerkrankungen), in Langenfeld 63 (+2; 6 Neuerkrankungen), in Mettmann 78 (+1; 8 Neuerkrankungen), in Monheim 99 (+19; 22 Neuerkrankungen), in Ratingen 149 (+27; 31 Neuerkrankungen), in Velbert 249 (+15; 35 Neuerkrankungen) und in Wülfrath 63 (+1; 4 Neuerkrankungen).