Schwerer Zusammenstoß in Ratheim : 19-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Hückelhoven Auf der Kreuzung Heerstraße/Myhler Straße stieß ein Kleinwagen mit einem Lkw zusammen. Die Fahrerin erlitt nur leichte Verletzungen, ihr Fahrzeug wurde schwer beschädigt.

Wie die Polizei berichtet, kam es am frühen Montagmorgen, 16. November, gegen 6 Uhr auf der Kreuzung Heerstraße/Myhler Straße zu dem Zusammenprall zwischen einem Lastwagen mit Anhänger und einem Pkw. Der 64-jährige Lkw-Fahrer aus den Niederlanden (Echt-Susteren) befuhr die Landstraße 117 aus Richtung Wassenberg kommend in Richtung Ratheim. An der Kreuzung Heerstraße/Kirchstraße/ Myhler Straße wollte er diese geradeaus in Richtung Autobahn überqueren. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Wassenberg befuhr mit ihrem weißen VW Golf die Myhler Straße und wollte die Kreuzung in Richtung Kirchstraße überqueren.