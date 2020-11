Fördermittel zur Stärkung der Innenstädte : Mit Förderung gegen den Leerstand

An der Freiheitstraße in Mettmann gibt es, genau wie am Jubiläumsplatz in der Nähe, seit langem einige Leerstände. Das soll sich mit Hilfe der Förderung ändern. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mettmann/Wülfrath/Erkrath Zur Stärkung der Innenstädte vergibt das Land NRW Fördermittel: 123.493 Euro gehen an Mettmann, Wülfrath erhält 128.482 Euro. Damit sollen vor allem leerstehende Geschäfte günstiger vermietet werden.

Alle drei Städte bekommen Geld vom Land, um ihre Innenstädte zu stärken: Mettmann erhält 123.493 Euro, Wülfrath 128.482 Euro. Das gab der Landtagsabgeordnete Martin Sträßer am Montag bekannt. Ob auch Erkrath eine Förderung bekommt, steht noch nicht fest. Die Grundidee: Die Städte können leerstehende Ladenlokale – in Absprache mit den Hauseigentümern – zu 70 Prozent der ursprünglichen Kaltmiete anmieten. Anschließend können die Kommunen mit Hilfe der Förderung vom Land die Ladenlokale nochmals deutlich vergünstigt an interessierte Geschäftsleute weitervermieten.

„Mit dem Projekt wollen wir die Innenstadt stärken und Kunden anlocken“, teilt Mettmanns Bürgermeisterin Sandra Pietschmann mit. „Davon wird letztlich der gesamte Einzelhandel, der durch die Corona-Pandemie erhebliche Einbußen verzeichnet, profitieren.“ Erste Gespräche mit Hauseigentümern seien bereits positiv verlaufen.

Als neue Ladenbetreiber, die die Geschäfte ab Mitte 2021 anmieten können, schweben der Stadtverwaltung laut ihrer Mitteilung sogenannte Startup-Stores vor. Konkrete Geschäftsideen lägen bislang jedoch noch nicht vor, sagt Stadtsprecher Thomas Lekies. „Denkbar ist auch, dass sich Menschen zusammenschließen und ein Ladenlokal gemeinsam anmieten“, führt Lekies weiter aus. „Das können zum Beispiel Künstler sein, die das Ladenlokal als eine Art Galerie nutzen, oder Kunsthandwerker, die ihre Produkte dort anbieten.“ Auch für Landwirte sei es möglicherweise interessant, ihre regionalen Produkte direkt im Stadtzentrum anbieten zu können. Der grundsätzliche Anreiz sei das deutlich heruntergeschraubte finanzielle Risiko. „Das soll auch Menschen ansprechen, die sich selbstständig machen möchten und das mal antesten möchten.“

Eine große Chance sieht darin auch Ingo Grenzstein von Mettmann Impulse: „Es ist ein Unterschied, ob ich meine Produkte nur online anbiete, oder sie in einem Pop-up-Store präsentieren und damit Laufkundschaft gewinnen kann.“

Wirtschaftsförderer Stephan Reichstein, der die Stabstelle Stadtmarketing leitet und den Förderantrag gestellt hatte, möchte mit der Förderung außerdem eine „Außenstelle“ seiner Stabstelle im Stadtzentrum einrichten: Dort könne man mit Interessenten für leerstehende Ladenlokale, Hauseigentümern und weiteren Akteuren der Innenstadt ins Gespräch kommen.

Für die Bürger hätte das den Vorteil, dass sich diese Außenstelle in ihren Öffnungszeiten nach dem Einzelhandel richten würde – und die Ansprechpartner somit länger verfügbar wären. Auch Workshops und Seminare seien denkbar. Dabei sollen auch Institutionen wie der Handelsverband NRW, die IHK sowie die Werbegemeinschaften „Shop Kultur ME“ und „Mettmann Impulse“ eingebunden werden. Außerdem wird eine an die Außenstelle angeschlossene E-Bike-Station diskutiert.

Auch in Wülfrath laufen die Vorbereitungen für die Wiederbelebung von leerstehenden Geschäften bereits auf Hochtouren. Wie aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervorgeht, seien bereits Gespräche mit allen in Frage kommenden Hauseigentümern geführt worden.

Die Gespräche sind durchweg positiv verlaufen“, heißt es weiter. „Alle haben ihre Bereitschaft signalisiert, auf 30 Prozent der bisherigen Kaltmiete zu verzichten.“ Die Geschäfte sollen bereits ab dem 1. Januar 2021 vermietet werden.

Wülfrath will einen möglichst großen Anreiz für neue Gewerbetreibende setzen und vermietet die Ladenlokale zu lediglich 20 Prozent ihrer Ursprungsmiete – das ist die maximale Mietminderung, die das Land in seinem Programm vorgibt. In Mettmann will das Stadtmarketing zunächst einmal die Resonanz abwarten. Wie sehr die Mieten gemindert werden, hänge von der Anzahl der neuen Mieter ab, erklärt Thomas Lekies.

Die städtische Wirtschaftsförderung in Wülfrath hat sich für die Vergabe der Förderung auf einen Konzentrationsbereich festgelegt – nur Ladenlokale, die sich in diesem Bereich befinden, werden gefördert. Der reicht vom Heumarkt bis Zur Loev und umfasst damit den größten Teil der Fußgängerzone. Die Stadt Mettmann verfolgt einen anderen Ansatz: „Wir haben neben der Fußgängerzone noch andere Bereiche wie den Jubiläumsplatz oder die Poststraße im Visier“, so Lekies. Um die Förderung für möglichst viele Ladenlokale offen zu halten, lege man sich nicht auf einen Bereich fest.