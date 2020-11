Wegen Straßenreparatur : A46: Baustelle bis heute Abend einspurig

Haan Der Landesbetrieb Straßenbau weist auf einen Engpass in der Baustelle zwischen Haan-Ost und Wuppertal-Cronenberg hin. Dort werden bis heute Abend Feuchtigkeitsschäden beseitigt, heißt es in einer Mitteilung.

Straßen.NRW hat auf der Autobahn 46 in der Baustelle zwischen Haan-Ost und Wuppertal-Cronenberg in Fahrtrichtung Dortmund bis heute Abend kurzfristig eine einspurige Verkehrsführung eingerichtet. Auf dieser Strecke werden seit DonnerstagabendFeuchtigkeitsschäden, die den Straßenuntergrund beeinträchtigt haben, beseitigt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei den Bauarbeiten zum sechsspurigen Ausbau der A46 zwischen Haan-Ost und dem Sonnborner Kreuz wurden demnach in Fahrtrichtung Dortmund hinter der Brücke Westring am Donnerstagabend Schäden entdeckt, die den Straßenuntergrund am rechten Fahrbahnrand im Baustellenbereich durchfeuchteten und damit beeinträchtigten. Die rechte Fahrspur im Baustellenbereich ist seitdem gesperrt. Niederschläge in den vergangenen Tagen und Störungen an der Entwässerung könnten Auslöser für den durchnässten Untergrund sein, teilt der Landesbetrieb mit.