Verkehr in Meerbusch : Öffentliche Stationen zur Fahrrad-Reparatur

Meerbusch An vier Standorten bietet die Stadt als Teil der Initiative „Meerbusch Radaktiv“ Werkzeug und Luftpumpen. Die Stationen sind Teil der großangelegten Bemühungen, das Fahrrad als wichtiges Transportmittel im Meerbuscher Alltag zu etablieren.

Ein platter Reifen, ein falsch eingestellter Sattel oder ein paar lockere Schrauben – das ist kein Problem mehr, denn an den vier Stationen gibt es nicht nur Werkzeug, sondern auch Luftpumpen und Druckanzeiger. Die blauen Reparaturstationen stehen am Dr.-Franz-Schütz Platz und an der Stadtbahnhaltestelle „Landsknecht“ in Büderich, an der Hochstraße in Osterath und an der Zufahrt zu Rheinfähre in Langst-Kierst. Die Verwaltung will beobachten, wie gut das kostenfreie Angebot angenommen wird. Machen die Bürger intensiv von den vorhandenen Stationen gebrauch, sollen weitere Standorte hinzukommen.