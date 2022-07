Einsatz für die Feuerwehr : Straße in Lank steht unter Wasser

An der Mörikestraße hat es einen Schaden am unterirdischen Rohrnetz gegeben. Foto: Feuerwehr Meerbusch

Lank Die Mörikestraße in Lank hat am Samstagmorgen unter Wasser gestanden. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mussten ausrücken, um Schäden an den Wohnhäusern zu verhindern.

Wie die Feuerwehr mitteilt, war es am Samstag zu einem unkontrollierten Austritt des Wassers aus einer Hauptwasserleitung gekommen.

Die Ursache dafür war ein Schaden im unterirdischen Wasserrohrleitungsnetz, erklärt die Wehr. „Unter anderem durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Eindringen des Wassers in die umliegenden Wohnhäuser verhindert werden“, heißt es in einer Mitteilung. Absperrschieber an den Rohren seien geschlossen worden.

Bis zum Eintreffen der Stadtwerke Meerbusch sicherten elf Einsatzkräfte des Löschzugs Lank der Freiwilligen Feuerwehr Meerbusch die Einsatzstelle ab. Nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.

(RP)