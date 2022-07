Kriminalität in Meerbusch : Seniorin übergibt Geld und Schmuck an Betrüger

Seniorin übergibt Geld und Schmuck an Betrüger

Kriminalität in Meerbusch

Die Betrüger setzten die Meerbuscherin am Telefon unter Druck. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Meerbusch Betrüger haben am Donnerstag eine Seniorin aus Meerbusch am Telefon unter Druck gesetzt. Die Frau legte Schmuck und Bargeld vor die Haustür.

Am Donnerstag ist eine Seniorin aus Meerbusch Opfer von Betrügern geworden. Gegen 15 Uhr erhielt sie einen Anruf von vermeintlichen Mitarbeitern ihrer Bank, die ihr mitteilten, man habe von ihrem Konto unbefugt Geld abgehoben. Nun müsse man genau wissen, was sie an Geld und Schmuck noch daheim habe und es registrieren.