Handwerk : Der neue Metzger von Lank

Metzger Alexander Hausmann und seine Ehefrau Ursula betreiben seit Juni die Metzgerei Weyers in Lank. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Meerbusch Alexander Hausmann ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und hat einen Großhandel betrieben. Nun führt er die traditionelle Metzgerei Weyers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Kirchholtes

Außer in Supermärkten gibt es immer weniger eigenständige Metzgereien. Auch in Meerbusch, wo kürzlich die Metzgerei Kluth in Osterath-Bovert ihre Türen schloss und die Lanker Metzgerei Weyers lange Zeit händeringend einen Nachfolger suchte, stand es nicht gut um das traditionelle Fleischerhandwerk. Doch nun hat Alexander Hausmann das Geschäft an der Uerdinger Straße in Lank übernommen und ist seit Mitte Juni für seine Kunden da.

Der 48-Jährige stammt aus Büttgen, wo seine Eltern eine Landwirtschaft betrieben. So kam Hausmann schon früh mit Nutztieren und der Fleischproduktion in Kontakt. „Ich bin in den Beruf des Metzgers hineingewachsen“, erklärt er. Seine Ausbildung machte Hausmann in Glehn und arbeitete danach in verschiedenen Metzgereien, ehe er sich als Fleischgroßhändler in Krefeld-Gartenstadt selbstständig machte.

Info Lanker Metzgerei unter neuer Leitung Betreiber Alexander und Ursula Hausmann haben die Metzgerei Weyers von Hubert Rippegather übernommen. Geschäft Die Metzgerei befindet sich an der Uerdinger Straße 28 in Lank. Angebot Alexander Hausmann bietet Fleisch uns Wurst, Spezialitäten aus anderen Ländern und regionale Fleischerzeugnisse, sowie verschiedene Salate und Eintöpfe.

Als er neue Kühl- und Lagerräume suchte und auf die Stadt Meerbusch zuging, erfuhr er, dass Metzger Hubert Rippegather, der Weyers übernommen hatte, einen Nachfolger suchte. Für den Osterather Hausmann war das eine gute Gelegenheit, ist doch für ihn nun der Weg zur Arbeit nicht mehr so weit und sind die Kapazitäten an der Uerdinger Straße groß genug, um seinen bisherigen Groß- und Einzelhandel in der Metzgerei unter einen Hut zu bringen.

Betritt man heute das Geschäft von Alexander Hausmann, fällt der Blick auf eine gut bestückte Fleisch- und Wursttheke. „Das Simmentaler Rind aus Österreich ist unsere Spezialität“, erklärt der Metzger und zeigt stolz die saftigen Fleischstücke. Das Fleisch habe eine gute Qualität, weil in Österreich die Standards höher seien. „Glückliche Kühe von saftigen Wiesen, könnte man sagen“, so der neue Lanker Metzger.

Das Schweinefleisch hingegen komme von Höfen vom Niederrhein, ergänzt er. Dieses wird zur Zeit in vielen Variationen zum Grillen angeboten. So gibt es Feuer- und Gourmetspieße und marinierte Koteletts. Käse-Frikadellen und Oliven-Foccacia mit Bärlauchmarinade sprechen den ausgefalleneren Geschmack an. Natürlich gibt es auch Hähnchen- und Puternfleisch sowie eine breite Palette an Wurstsorten. Frische Salate runden das Sortiment in der Theke ab. Im Regal findet der Kunde zudem hausgemachte Suppen und Eintöpfe – auch diese meist mit deftiger Einlage. „Nach vegetarischen Alternativen wurde ich bisher noch nicht gefragt“, sagt Hausmann, der selbst gerne täglich Fleisch isst.