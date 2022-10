Pakete, Briefe, Schreib- und Spielwaren : Neue Post-Filiale in Büderich eröffnet

Sven Schmidt, Kristina Skrobo und Max Vasen gehören zum Team, zur Eröffnung kam auch Dominique Stieler von der Vertriebssteuerung (2.r.). Foto: RP/Dominik Schneider

Meerbusch Seit gestern gibt es wieder den Post-Service an der Moerser Straße. Kristina Skrobo und ihr Team bieten im Geschäft auch Schreib- und Spielwaren an.

Links die Schreibwaren, rechts die Spielsachen und geradeaus geht es zur gelben Theke: Am gestrigen Dienstag hat an der Moerser Straße 19 in Büderich die neue Post-Filiale mit integriertem Einzelhandel eröffnet. Damit soll der Service der Postbank-Niederlassung, die hier bis September ihre Kunden empfangen hat, fortgesetzt werden. Zur Eröffnung zeigte sich, wie wichtig ein solches Angebot auch heute noch für viele Menschen ist.

Seit rund zehn Jahren betreibt die Deutsche Post keine eigenen Geschäfte mehr. Der Vor-Ort-Service wird häufig in den Finanzzentren der Postbank angeboten – so war es auch in Büderich – oder in Zusammenarbeit mit externen Partnern in andere Geschäfte des Einzelhandels integriert. „Die Postbank hat uns informiert, dass sie sich aus Büderich zurückziehen will. Normalerweise versuchen wir, einen solchen Übergang, wie er hier jetzt gelungen ist, lückenlos zu gestalten. Doch weil wir hier am Standort einiges umbauen mussten, ist das nicht ganz gelungen“, sagt Dominique Stieler von der Vertriebsleitung der Post. In der Regel solle der Post-Service auch, anders als hier geschehen, in bestehende Geschäfte integriert werden.

Betrieben wird die neue Niederlassung von Kristina Skrobo, die bereits seit einigen Jahren in Strümp eine Post-Filiale leitet. „So ist die Zusammenarbeit natürlich leichter, man kennt und vertraut sich, weiß, wie der jeweils andere arbeitet“, so Stieler. Skrobo und ihre fünf Mitarbeiter – zuzüglich Hund Filou – werden ihre Arbeit nun zwischen den Standorten in Strümp und Büderich aufteilen.

Am Postschalter können die Kunden zum Beispiel Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken und Paketsets kaufen. Auch die Annahme von Briefen und Paketsendungen sowie Auskünfte und Informationen zu Produkten und Service der Post gehören zum Angebot. Außerdem gibt es Postfächer, es ist zudem möglich, Sendungen direkt zur Abholung an die Filiale senden zu lassen. „Wir haben festgestellt und beobachten auch heute, dass es noch viele Menschen gibt, die die Dienstleistungen und Produkte der Post nutzen – und auch von unseren Niederlassungen vor Ort Gebrauch machen“, so Dominique Stieler. Tatsächlich hatten sich einige Büdericher seit der Schließung der Postbank-Filiale im September über den fehlenden Post-Service im Stadtteil beschwert.

Doch der neue Laden soll nicht allein von der Post leben. Vor allem mit dem Angebot an Spielwaren glaubt Kristina Skrobo, eine Lücke gefunden zu haben, seit der traditionsreiche Laden Mous, nur wenige Meter entfernt an der Ecke Dorfstraße, seine Spielwarenabteilung geschlossen hat und sich auf Fahrräder fokussiert. „Seither gibt es kaum ein Angebot an Spielzeug in Büderich“, so Skrobo, die die Situation von Strümp aus verfolgt hat.

Bis es jedoch so weit war, hat Skrobo einige schlaflose Nächte hinter sich bringen müssen. Seit Juni hat sie ihre Ware für das neue Geschäft bestellt, dennoch war lange nicht klar, ob alles planmäßig ankommen wird. „Es hängen so viele Gewerke an einer Ladeneröffnung wie dieser hier, und jedes hat im Moment Probleme. Es hat alles geklappt, aber ich musste täglich hinter verschiedensten Dingen her sein“, so die Betreiberin der Post-Filiale. Sie will nun genau beobachten, was ihre Kunden wollen und brauchen, und das Angebot entsprechend anpassen.