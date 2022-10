Brauerei in Osterath : Meerbuscher Hopfen für Meerbuscher Bier

Der selbst geerntete Hopfen aus dem eigenen Garten hat einen intensiven Duft: Michael Wolter und Andrea Schlarmann sind stolz auf ihre erste Ernte, die auch im Meerbuscher Stadtbier verwendet werden soll. Foto: RP/Anke Kronemeyer

Meerbusch Seit 2019 brauen Michael Wolter und Andrea Schlarmann. Nun haben sie die erste Hopfenernte aus dem eigenen Garten eingefahren. Dieser soll Bestandteil des Stadtbieres werden, welches seit 2019 gebraut wird.

Eine große Menge Hopfen offenbart sich nicht gerade, wenn man die hellgrünen, intensiv duftenden Dolden aus der Tüte schüttet. 100, 200 Gramm? Maximal. Der Rohstoff ist auch nicht direkt zum professionellen Bierbrauen gedacht, aber trotzdem im Boverter Vorgarten von Michael „Ritchy“ Wolter und seiner Frau Andrea Schlarmann gewachsen.

Meerbuscher Hopfen fürs Meerbuscher Bier eben. Darauf sind die beiden schon ein wenig stolz, haben die Pflanze auch über Monate gehegt und gepflegt. „Wir machen daraus erst mal unser Privatbier“, freut sich Wolter, der in seiner Firma im Bundenrott auch als Messebauer und Verkäufer von Sonnenschutz und Grillgeräten fungiert. Ansonsten kauft er den fürs Brauen nötigen Hopfen halt kiloweise bei einem Spezialisten in Bayern, der diesen Bestandteil fürs Bier in klein gepressten Pellets anliefert. Hopfen bringt dem Bier die nötigen Bitterstoffe, sorgt zudem dafür, dass der Schaum stabil bleibt. Mehr als die eine Pflanze will das bierbrauende Ehepaar auch erst mal nicht pflanzen, hat dafür aber noch viele andere Ideen für neue Biersorten.

Info Bier aus Osterather Herstellung Firma Die Brauerei firmiert unter dem Namen Corma, der Begriff erinnert an die Kelten, die als Erfinder des Bierbrauens gelten. Bezugsquellen Das Bier kann man direkt am Bundenrott, aber auch in vielen regionalen Supermärkten oder bei Getränkehändlern kaufen, es wird außerdem in einigen Restaurants ausgeschenkt. Das Stadtbier kostet für 0,33 Liter 1,90 Euro, der Jim Bock ist mit 15,90 Euro für 0,75 Liter das teuerste Bier. Sorten Es gibt das Meerbuscher Stadtbier mit acht Zutaten analog zu den acht Meerbuscher Stadtteilen, das helle Corma Blonde, der 755 Sundowner als Red ale, Noir d’ici als Stout, der Honigbock, der als „Wilde Hilde“ an Hildegundis von Meer erinnert und der Jim Bock, der in Holzfässern gereift ist und Whiskey-Aromen hat. www.corma-art

Zum Beispiel Bier mit Silvaner, einer weißen Rebsorte. Die Mischung aus dem frisch geernteten Traubensaft und einem hellen Pils lagert bereits in der Brauerei am Bundenrott, 200 Liter alkoholfreien Silvaner-Saft hat Wolter bei einem befreundeten Winzer im rheinhessischen Ingelheim abgeholt und mit 400 Litern von seinem Pils gemischt. In der Weinsprache würde man Cuvee zu dieser Kombination sagen. Bis kurz vor Weihnachten bleiben Saft und Bier im Tank, aber schon jetzt lässt sich erahnen, dass daraus ein erfrischendes Getränk wird. Erfunden haben es die Italiener und „grape ale“ getauft. Grape steht für Traube, Ale für das Bier. Es wurde vor einigen Monaten als Bier-Stilistik anerkannt. Wolter kann sich sein „grape ale“ gut als Aperitif vorstellen, das man aber nicht allein, sondern in Gesellschaft trinken sollte. „Das ist mal wieder ein Bier, über das man ins Gespräch kommt.“