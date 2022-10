Tiere aus Welpentransport im Moerser Tierheim : „Alle Hunde waren sterbenskrank“

Foto: Tierheim Moers 8 Bilder Moerser Tierheim päppelt todkranke Welpen auf

Moers Anfang 2022 wird ein Transport mit 69 Welpen aufgegriffen. Sieben Hundebabys landen im Moerser Tierheim. Betreuerin Kathrin Novotny berichtet von unfassbarem Tierleid und, warum der Trend-Hund Bulldogge keiner sein dürfte.

Warum? Das Jahr 2022 hatte noch nicht richtig begonnen, da erhielten wir eine veterinäramtliche Anfrage, ob wir sichergestellte Welpen aufnehmen könnten. Ein Welpentransport mit 69 Welpen wurde vor der belgischen Grenze aufgegriffen und alle Hunde mussten untergebracht werden. Kurz darauf zogen sieben Welpen in unsere isolierte Quarantänestation ein – zwei Englische Bulldoggen, zwei Französische Bulldoggen und drei Shiba Inus. Die anderen Welpen aus dem Transport wurden auf weitere Tierheime verteilt.

Was nun folgte, war ein physisches Martyrium für die Hunde und ein Psychisches für uns. Alle sieben Hunde waren sterbenskrank. Alle sieben Hunde trugen jeden denkbaren Parasiten in und auf sich. Während die Shibas rein anatomisch mit ihren Infekten besser zurechtkamen, fürchteten wir täglich, dass uns die Bullys unter der Hand wegsterben. Mehrfach kamen sie notfallmäßig in die Tierklinik. Waren sie nicht in der Klinik, wurde unser Alltag bestimmt von Inhalationen, Spülungen, Medikamentengabe und viel Zuwendung.

Info Rüde sucht noch sein Fürimmer-Zuhause Kuri Sechs von sieben sichergestellten Hunden konnte das Tierheim Moers bereits vermitteln. Nur ‚Shiba Inu’-Rüde Kuri sucht noch immer ein neues, liebevolles Zuhause.

„Der Shiba Inu ist per se schon kein Hund für Anfänger“, sagt Betreuerin Kathrin Novotny. „Seine hohe Eigenständigkeit und Unabhängigkeit und die eher untergeordnete Bereitschaft, sich einzuordnen, setze Erfahrung im Umgang mit Hunden voraus.“ Kontakt Wer Kuri gerne kennenlernen möchte, kann von Montag bis Freitag, 14 bis 17 Uhr, und Samstag, 13 bis 16 Uhr, unter Telefon 02841 21202 mit dem Moerser Tierheim, Am Peschkenhof 34, Kontakt aufnehmen. Mail: info@tierheim-moers.de www.tierheim-moers.de

Irgendwann waren alle vier Bullys über den Berg und wir konnten ein kleines bisschen aufatmen. Was dann folgte, waren rassetypische Problematiken wie mehrfache Nickhautvorfälle und ein Ellenbogenbruch – alles begleitet von Operationen. Neben dem illegalen Welpenhandel, für den Elterntiere Zeit ihres Lebens leiden müssen und der komplett unsozialisierte und zumeist sterbenskranke Welpen auf jedem denkbaren Weg vermarktet, greift hier zudem das große Thema Qualzuchten.

Neben vielen anderen Plattnasen sind die Bulldoggen zu einen absoluten Trend-Hund geworden. Kein Spielzeug, kein Leckerchen, keine TV-Werbung verzichtet auf diese Rassen, von denen es so viele Videos in sozialen Medien gibt, wie sie niedlich schnarchen, in der Vermarktung. Keine Aufklärung, keine Berichte von Tierärzten über glücklich intubierte Plattnasen scheinen den Trend aufhalten zu können.

Vielleicht sollte man all diese Bilder in der Vermarktung einfach durch Röntgenbilder der gleichen Hunde ersetzen, damit deformierte Schädel und Kiefer und verkrümmte Wirbelsäulen ein Verständnis für das Leid dieser Hunde schaffen und den stilisierten Niedlichkeitsfaktor ablösen.

Während die Bullys lange und schwer ums Überleben gekämpft haben, hatten die Shibas eine ganz andere Problematik. Für die drei Welpen einer Rasse, die sich eh schon durch Eigenständigkeit und skeptisches Verhalten auszeichnet, waren die ersten Lebenswochen in einer Vermehrstation eine nachhaltige Katastrophe für eine vertrauensvolle Hund-Mensch-Beziehung. In kleinen Schritten haben wir daran gearbeitet, dass sie unsere Nähe akzeptieren und zudem auch als positiv annehmen – ein Prozess, der noch immer andauert.

Nun könnte man denken, dass die Welpen nach ihrer körperlichen Genesung endlich in verantwortungsvolle Zuhause hätten vermittelt werden können, aber nach all den Sorgen und der sehr belastenden Zeit, war es nun das Rechtssystem, das den Hunden den Weg in eine sichere Zukunft verwehrte. Der Besitzer, der Hunde tierschutzwidrig vermehrt und illegal, krank und mit falschen Unterlagen über die Grenze gebracht hatte, machte seine Besitzansprüche geltend.

Auch wenn wir als Tierheim nicht an dem Rechtsstreit beteiligt sind, ist es für uns, die wir tagtäglich um das Leben der sieben Welpen gekämpft haben, kaum zu ertragen. Wir sind keine Juristen, aber dass dieses System jemandem, der gegen so viel verstoßen hat, gefühlt mehr Raum gibt, als denen, die geschützt werden müssten, fühlt sich sehr falsch an. Die Vorstellung, die Hunde schlimmstenfalls wieder zurückgeben zu müssen, ist jenseits des Erträglichen.

Nach acht Monaten erhielten wir endlich die Freigabe zur Vermittlung. Aus Welpen waren Junghunde geworden, denen wertvolle Zeit ihres Lebens geraubt worden war. Bei allen Bemühungen kann ein Tierheim einfach kein häusliches Umfeld ersetzen.

Inzwischen haben sechs der sieben Hunde ein Zuhause gefunden beziehungsweise sind auf dem besten Weg dorthin. Aber die Fragen bleiben: Warum wird auf politischer Ebene nicht endlich mehr getan, um illegalen Welpenhandel, tierschutzwidrige Vermehrung und die Vermarktung über Online-Portale zu unterbinden? Warum haben solche Händler/Vermehrer ein Recht, ‚ihre‘ Hunde zurückzubekommen oder eine Entschädigung zu erhalten? Warum folgt auf solche Vorgehensweise nicht direkt eine Strafe? Warum wird dieser Markt noch immer dadurch genährt, dass es zu viele Menschen gibt, die diese Hunde, die nur Leid erlebt haben und auch Leid nach sich ziehen, kaufen?

Es ist und bleibt die Nachfrage, die das Angebot regelt.