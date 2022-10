Jubiläum an der Insterburger Straße : Kleingartenverein Osterath feiert 40-Jähriges

Meerbusch 76 Gärten sind von dem 1982 gegründeten Verein verpachtet. Ein Drittel der Gartenfläche muss landwirtschaftlich genutzt werden – Angebaut werden auch Auberginen und Zucchini.

Die Fläche ist dicht bewachsen, einzelne Gärten mit kleinen Häusern bestückt – alles ist sehr gepflegt und einladend. „Hier gibt es 76 Gärten zwischen 300 und 400 Quadratmetern. Sie sind beliebt, wir führen eine lange Warteliste“, erklärt Alexander Heck. Er ist seit gut einem Jahr der erste Vorsitzende, ist von Beruf Glasermeister, wohnt in Strümp und hat sich nach langer Suche mit seiner Frau vor zwei Jahren für einen Kleingarten in Osterath entschieden.

In Deutschland sind 893.00 Mitglieder in Kleingärten oder auch Schregergärten, Heimgärten, Familiengärten, Datschen, Parzellen oder Lauben registriert. Im Süddeutschen und Schweizerischen auch Bünt oder Beunde genannt.

Sie zählt gemeinsam mit Alexander Heck auf, was von den Pächtern am liebsten angebaut wird: „Über Auberginen, Paprika, Tomaten, Kohlsorten, Möhren, Lauch, Salate, Zucchini, Knoblauch und Kürbissen ist alles dabei. Und an den Bäumen wachsen Äpfel, Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche, Quitten, Kiwi oder Kaki.“

In der Regel laden sie die Bewohner ins Vereinsheim ein. Aber Corona hat das geändert: „2020 und 2021 brachten wir die insgesamt 192 Kuchenstücke zum Verteilen hin. In diesem Jahr haben wir die Patienten in der Cafeteria der Heime bedient. „Mit strahlenden Augen haben sie ‚danke‘ gesagt und alle hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder einen gemütlichen Kaffeenachmittag in unserem Vereinsheim auf die Beine stellen können“, erzählt Gerda Hormanns.