Neues Geschäft in Büderich : Neues Teehaus mit exotischen Aromen und einer alten Waage

Daniela Jost hat in Büderich einen neuen Teeladen eröffnet. Foto: RP/Daniela Jost

Meerbusch Daniela Jost hat nach ihrem Laden in Krefeld einen zweiten Teeladen an der Dorfstraße eröffnet. Sie setzt auf internationale Sorten, zusätzliche Leckereien und eine nostalgische Einrichtung ihres Geschäfts.

Ein Sprichwort aus England lautet: „Der Weg zum Himmel führt durch eine Teekanne“. Diese Vorliebe für das Getränk empfindet auch Daniela Jost. „Es ist pure Leidenschaft“, fasst sie ihr Faible für Tee zusammen. Wer das Mitte September auf der Dorfstraße 13 eröffnete, jährlich neu bio-zertifizierte „Teehaus“ betritt, spürt sofort, dass hinter diesem Angebot ein perfektes Gespür für den Tee steht.

252 Tee-Sorten warten in jeweils einer Dose entlang der Wand darauf, angesehen und beschnuppert zu werden. Wie diese erlesenen Tees auch als nicht aromatisierte Sorte im Schwarz- und Grüntee-Bereich aus Nepal, Indien oder China ankommen, hat Daniela Jost bereits in Krefeld ausprobiert. Dort übernahm sie mitten in der Corona-Krise vor anderthalb Jahren mit ihrem Mann ein Teehaus: „Wir haben bereits Stammkunden.“

Und die möchte sie in Meerbusch ebenfalls überzeugen. „Es war mein Traum, an der Dorfstraße eine Zweigstelle zu eröffnen. Hier herrscht noch eine gewisse Leichtigkeit und ganz viel Flair“. Durch einen Zufall bekam sie Kontakt und konnte sofort den Vertrag für den Raum des ehemaligen Treutlein-Planungsbüros unterzeichnen: „Die lange Wand für die Tee-Dosen war ausschlaggebend.“ Die Kunden tasten sich heran, probieren kleine Mengen und kommen begeistert wieder. Ob „Schatz der Inka“, „Sophie im Glück“, „Rachenputzer“ oder dem mit Kaffee verbrämten „Kaffee-Lieschen“ – an allem kann geschnuppert werden. Außerdem gibt es kleinste Mengen zum Probieren.