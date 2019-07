Anrufer geben sich als Polizisten aus : Falsche Polizisten betrügen Seniorin

Betrüger haben sich am Donnerstag in Meerbusch als Polizisten ausgegeben. Eine Seniorin übergab ihnen daraufhin Schmuck und Bargeld.

(RP) Eine Betrügerin hat am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr in einem Telefonat eine über 70-jährige Meerbuscherin dazu bewegt, ihrem angeblichen „Kollegen“ Bargeld und Schmuck zu übergeben. Laut der Geschichte der Anruferin habe es mehrere Überfälle auf Senioren gegeben, auch die Frau würde auf deren Liste stehen. Deshalb solle sie ihre Wertsachen einem Kollegen übergeben. Wie verabredet übergab die Frau gegen 21 Uhr am Dr. Franz-Schütz-Platz in Büderich Bargeld und Schmuck einem angeblichen Polizisten, der anschließend zu Fuß in Richtung Dorfstraße verschwand. Als der Frau kurz nach der Übergabe Zweifel kamen, offenbarte sie sich auf der Polizeiwache Meerbusch. Der Bote, der gebrochen deutsch sprach, ist ungefähr 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, hat schwarze längere „wuschelige“ Haare und trug ein weißes T-Shirt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02131 3000.