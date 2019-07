Mit Uwe Legermann im Rennauto : Ein Meerbuscher auf der Überholspur

Uwe Legermanns Leidenschaft gilt dem Motorsport. Beim 24h-Rennen am Nürburgring war der Meerbuscher als Klassenbester über die Ziellinie gerollt, und auch bei der VLN-Langstreckenmeisterschaft läuft es für ihn gut.

Und irgendwie wurde es das dann auch: Mit 180 durch Kurven, in denen man bei gefühlten 360 Grad auf das baldige Ende hoffte. Zackig auf die Bremse, auf gerader Strecke locker mit 230 Stundenkilometern unterwegs – und am Steuer Uwe Legermann (57). Der Mann strahlt eine wunderbare Ruhe aus – da konnte man als Beifahrer getrost die Augen zumachen, bevor es einem den Magen umdreht. Am Ende war es einfach nur Spaß. Und ja, man könnte eigentlich gleich noch eine Runde drehen.

Man hätte Uwe Legermann auch fragen können nach seinem Faible für diese schnellen und zuweilen sündhaft teuren Autos. So allerdings brauchte es dafür nicht viele Worte – und wir waren gleich beim 24h-Rennen, bei dem es vor ein paar Wochen für den Meerbuscher richtig gut lief. Im 1er BMW als Klassenbester über die Ziellinie gerollt, das Auto hatte nicht geschwächelt und nun steht noch ein Pokal mehr zu Hause im Regal. Dass der Kühler schief unter der Motorhaube hing? Da hätten andere gleich den ADAC gerufen, für Uwe Legermann und seine Teamkollegen war das allenfalls ein Komfortproblem. „Man will nur noch ankommen“, lässt er die 24 Stunden an sich vorüberziehen. Schon Wochen zuvor rührt er keinen Schluck Alkohol an, zwischendurch genügt ihm der Minutenschlaf in der Box: Wer einmal in so einem Auto saß, der weiß, was das für eine Leistung ist.