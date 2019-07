Malteserstift St. Stephanus in Lank-Latum : Langeweile gibt es nicht im Malteserstift

Christa Bundesmann lebt seit 22 Jahren in der Seniorenwohnanlage St. Stephanus. Die 86-Jährige ist die einzige Bewohnerin, die von Beginn an dort ist. Sie schätzt die Lanker Infrastruktur, ist im Bewohnerbeirat und reist gerne.

Manchmal geht’s auch mit dem Bus für acht Personen in ein Restaurant in eine der umliegenden Städte: „Das sind immer schöne Stunden.“ Früher ist Christa Bundesmann viel gereist. Als ihr Mann noch gesund war, ging’s nach Kanada, Hawaii, in die USA, Sri Lanka, in Nationalparks oder auf eine Weltreise. Zahlreiche selbst aufgenommene und gerahmte Fotografien an den Wänden erinnern noch heute daran. Auch die Fotoalben versetzen in frühere Jahre: „Ich bin sehr dankbar, dass ich so viel gesehen und diese Erinnerungen habe.“ Aber Christa Bundesmann verreist auch heute noch gern, aktuell mit einer Bekannten per Bus nach Bregenz am Bodensee: „Dort sehen wir auf der Seebühne Verdis Oper ‚Rigoletto‘, inszeniert als artistisches Musiktheater.“ Und im nächsten Jahr will sie sich ein neues Reiseziel aussuchen.