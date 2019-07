Aktion Heimatshoppen : Das ist der neue Heimatshopper

Der 54-jährige Burkhardt Schmigowski aus Büderich ist das neue Gesicht der Aktion Heimatshoppen in diesem Jahr. Überzeugt hat er mit Spruch und Fahrrad. Im September hängen die Fotos mit ihm in den Bushaltestellen.

Wer hat den witzigsten Spruch zum Heimatshoppen? Das fragen in jedem Jahr die Rheinische Post und das Stadtmarketing und suchen das Gesicht fürs Heimatshoppen. Der Gewinner prangt dann auf allen Bushaltestellen und ist bei dem Event Mitte September dabei. Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele Meerbuscher an dem kleinen Wettbewerb beteiligt und den Satz „Ich bin Heimtshopper, weil....“ vervollständigt. Gewonnen hat nun ein Büdericher: „Weil ich mit meinem Chopper zum Shoppen fahre“, hat Burkhardt Schmigowski geschrieben und damit die Jury überzeugt. Dazu hat er ein Foto von seinem Chopper gezeigt: ein selbst gebautes Pedelec-Rad, mit dem der 54-jährige Frührenter durch die Lande cruist. Stadtmarketing-Beauftragte Alexandra Schellhorn überbrachte dem gelernten Tankwart jetzt die Nachricht, dass er demnächst Werbefigur fürs Heimatshoppen ist.

Das Heimatshoppen findet mittlerweile fast bundesweit im September statt. Am Niederrhein ist die IHK Mittlerer Niederrhein federführend, Meerbusch hat sich von Anfang an stark beteiligt und war immer wieder Schauplatz, wenn es um offizielle Termine zum Beispiel mit dem Wirtschaftsminister oder IHK-Chef ging. An dem Wochenende Mitte September laden Einzelhändler die Kundschaft zu ganz besonderen Aktionen ein, rollen ihnen quasi den roten Teppich aus. „Dabei soll es nicht unbedingt um Rabatte auf den Einkauf gehen, sondern mehr um die Kommunikation miteinander“, sagt Alexandra Schellhorn. Mit Aktionen wie dem Heimatshoppen solle der stationäre Handel gestärkt werden.

Info Es sollte ein männlicher Heimatshopper sein ... Aktion In jedem Sommer suchen Rheinische Post und Stadtmarketing den Heimatshopper des Jahres. Teilnehmer In diesem Jahr sollte es ein Mann sein. Und so bewarben sich auch zahlreiche Männer mit unterschiedlichen Sprüchen wie „Shoppen daheim erfreut Groß und klein“ oder „Weil hier alles frisch auf den Tisch kommmt“. Sogar die erste Herrenmannschaft des TD Lank wurde vorgeschlagen.

Um die Werbetrommel fürs Heimatshoppen zu rühren, wird seit einigen Jahren der Meerbuscher Heimatshopper gesucht. Das waren unter anderem die Ernährungsberaterin Petra Gesthuysen-Mieden, Landwirts-Tochter Lisa Leuchten oder Inge Rose aus Nierst. Die Rheinische Post ruft jedes Jahr zu dem Wettbewerb auf und bittet um witzige Einsendungen, danach entscheidet eine Jury über den Sieger. Der wird dann – wie auch jetzt Burkhardt Schmigowski – professionell für ein Plakat fotografiert und ist dann nach den Sommerferien auf den Bushaltestellen zu sehen. Er ist dabei, wenn am 12. September um 17 Uhr der Feierabendmarkt in Osterath das Aktionswochenende einläutet. Das Heimatshoppen selbst findet am 13. und 14. September statt.

Burkhard Schmigowski stammt eigentlich aus Willich, lebt aber schon viele Jahre in Meerbusch. Er hat an der Tankstelle in Strümp gelernt – und genau dort soll auch das Foto fürs Werbeplakat nächste Woche aufgenommen werden. Später hat der 54-Jährige noch als Lokführer gearbeitet, nach gesundheitlichen Problemen aber wurde er Frührentner. Jetzt hat er Zeit für seine Hobbys – auf Trödelmärkten verkaufen zum Beispiel, Fahrräder reparieren und eben selbst Fahrrad fahren. Dafür hat er sich einen Cruiser mit dem Modellnamen TSP Wave Monza gebaut. Den Rahmen hat er fertig gekauft, alles andere zusammengeschraubt. Jetzt fährt er mit seinem 32 Kilogramm schweren Pedelec durch die Gegend. Reichweite: maximal 80 Kilometer, dann muss der Akku, der in einer kleinen Satteltasche liegt, wieder aufgeladen werden. Schmigowski ist auch Mitglied bei den Oberhausener Cruisern, die mit ihren aufgemotzten Rädern zu Touren aufbrechen, sich gegenseitig besuchen und über ihre Räder fachsimpeln.