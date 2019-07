140 Kinder hatten zwei Wochen ihren Spaß : Von bunten Quallen und urigen Monstern

Die selbst gebastelten Quallen hängen im Baum, ein Mädchen übt, auf dem Seil zu gehen, die anderen spielen oder ruhen sich aus: Entspannte Stimmung bei der Stadtranderholung. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

Zwei Wochen lang hatten 140 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren großen Spaß bei der städtischen Stadtranderholung. Zum Abschluss gab es eine Wasserschlacht.

Bunte Quallen in einem Baum? Wo gibt es denn so was? Bei der Stadtranderholung waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Zum Thema „Meer-Art“ entstanden Kunstwerke, die in Bäumen hingen, auf denen man sitzen konnte oder die im Wasser schwammen.

Sophie (links) und Ana zeigen ihre Kunstwerke. Foto: RP/Angelika Kirchholtes

140 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren nahmen zwei Wochen lang an der städtischen Ferienmaßnahme teil, die eine lange Tradition hat. Beim Elternnachmittag am Donnerstag herrschte reges Treiben am Sportplatz an der Pappelallee – trotz der tropischen Temperaturen.

Künstlerin Corinna Matzeit gestaltete mit den Kindern bunte Bilder. Foto: Stadt Meerbusch

Kein Wunder, dass besonders der Bar-Stand umlagert war, an dem es den SRE-Spezial gab: Orangensaft, Zitronensaft, Pfefferminzsirup und ganz viel Eis. Zum Glück spendeten große Bäume ausreichend Schatten. Aber auch Betty vom „Fächerservice“ trug zu einem kühlen Lüftchen bei.

Kinder, Eltern und Großeltern konnten sich an dem Nachmittag ansehen, was die Kinder gebastelt hatten, zusammen spielen oder einfach abhängen. Sofie, Ana, Laia und Valerie waren in der Gruppe „Unterwasserwelt“ mit Betreuerin Nele. Sie hatten Korkbötchen mit bunten Segeln gebastelt. Außerdem waren aus Papptellern urige Meeresgestalten entstanden. Bei Sarah hatten die Kinder Bilderrahmen verziert und Schiffchen reingesetzt. Kieselsteine waren zu bunten Monstern geworden.

„Ich bin zum zweiten Mal als Betreuerin dabei“, erzählte die 17-Jährige, die als Kind auch schon an der Stadtranderholung teilgenommen und nun als Teamerin viel Spaß hatte. „Die Kinder waren sehr motiviert und hatte viele schöne Ideen“, erzählt sie. Auch ihre Freundin sei mit im Betreuerteam. Insgesamt gab es 25 Betreuer und ein Leitungsteam aus drei Personen. Die Gesamtleitung hatte Beate Enzel vom städtischen Jugendamt. „Wir bilden unsere Betreuer selber aus. Viele machen seit Jahren mit“, informierte sie.

Natürlich wurde nicht nur gebastelt. „Jede der zehn Gruppen konnte sich aussuchen, wozu sie Lust hatte“, so die Pädagogin. „Die Kinder sollen ja Ferien haben und die Zeit genießen. Da möchten wir keinen Zwang ausüben.“

Eine Gruppe Jungen spielte beispielsweise am liebsten den ganzen Tag Fußball, bis es zu heiß wurde. Andere, die Waldgruppe, waren im Wald unterwegs, haben diesen zunächst vom Müll befreit und dann eine Hütte gebaut. In einem großen Pool konnten sich alle erfrischen und mit Wasserbomben und Wasserpistolen angreifen. Eine Gruppe mit älteren Kindern nahm an einem Projekt mit den Künstlerinnen Corinna Matzeit und Marlies Garthe teil. Mit der Pouring oder Flip Cup-Technik schufen sie abstrakte Kunstwerke. Dazu wurden mehrere Acrylfarben in einem Becher verdünnt und Silikon-Öl beigemischt. Das Ganze wurde dann auf eine grundierte Leinwand gestürzt, wobei die Farben verlaufen und ganz individuelle Muster entstehen.

Die Kinder hätten dieses Jahr sehr gut harmoniert und es sei kaum zu Streitereien gekommen, erzählte Enzel. Zum Abschluss jeden Tages hätten sich alle auf dem Sportplatz zum Abschlusskreis versammelt, bei dem auch lustige Spiele wie „Der Plumpsack geht herum“ gemacht wurden. „Das organisiert seit Jahren unser Mitarbeiter Calvin. Der hat immer tolle Ideen“, lobte Enzel. „Morgen machen wir zum Abschluss eine Wasserschlacht“, versprach sie.