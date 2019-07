Hitze in Meerbusch : Feuerwehr wässert die Grünstreifen

Vornehmlich in den Abendstunden waren in den vergangenen Tagen Feuerwehrleute in den Ortsteilen Nierst, Langst-Kierst, Bösinghoven, Büderich und Strümp mit zwei bis zehn Kräften unterwegs, um Pflanzen zu wässern.

(RP) Vor allem die junge Vegetation leidet unter den Temperaturen, auch wenn jetzt Regen vorhergesagt ist. Darum unterstützen nun auch die Freiwilligen Kräfte der Feuerwehr das Grünflächenamt der Stadt bei der Bewässerung. Vornehmlich in den Abendstunden waren in den letzten Tagen bereits in Nierst, Langst-Kierst, Bösinghoven, Büderich und Strümp die Löschfahrzeuge mit zwei bis zehn Feuerwehrkräften unterwegs. Innerhalb von kurzer Zeit wurden Grünstreifen durch den gleichzeitigen Einsatz von mehreren Strahlrohren mit bis zu 800 Liter pro Minute bewässert. Insgesamt wurden in dieser Woche bereits 60.000 Liter Wasser durch die Feuerwehr verteilt. Über die Aktion freuten sich auch die Strümper Kinder, die direkt mithalfen, die Pflanzen zu wässern und sich dabei selbst auch erfrischten. In der nächsten Woche will die Feuerwehr die städtischen Gärtner weiter unterstützen und zum Beispiel in Büderich die Grünpflanzen wässern.