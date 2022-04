Verbraucher in Meerbusch : Vier Online-Seminare zum Energiesparen

Verbraucher in Meerbusch

Meerbusch Informationen etwa über Solarstromspeicher und Alternativen zur Öl-Heizung gibt es ab dem 20. April. Außerdem gibt es Tipps zu Fördermitteln.

(RP) Die Allianz für Klima und Nachhaltigkeit im Rhein-Kreis Neuss , in der auch die Stadt Meerbusch mitarbeitet, hat gemeinsam mit der Verbraucherzentrale NRW eine vierteilige digitale Seminarreihe mit lebensnahen Themen zur klugen Energieverwendung im Alltag zusammengestellt. Die Themenpalette reicht von Möglichkeiten, selbst gewonnenen Solarstrom wirksam für den Hausgebrauch zu speichern, bis hin zur Frage, welche Energieform nach dem Ausrangieren der Ölheizung die richtige sein könnte.

Im ersten Online-Seminar am Mittwoch, 20. April, ab 18.30 Uhr, dreht sich alles um das Thema „Solarstrom und Batteriespeicher“. „Strom vom eigenen Hausdach lohnt sich dann am meisten, wenn er vor Ort verbraucht und nicht ins öffentliche Netz eingespeist wird“, sagt Lena Clermont von der Stabsstelle Umwelt im Technischen Dezernat der Stadt Meerbusch. „Aber das ist bekanntlich gar nicht so einfach, weil die meiste Energie im Privathaushalt morgens und abends benötigt wird, wenn die Sonne kaum scheint.“ Mit Batterien aber, die den Strom tagsüber speichern, werde die Energie auch nach Sonnenuntergang nutzbar.