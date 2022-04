Meerbusch : Osterferienaktion für Flüchtlingskinder aus der Ukraine

Meerbusch Kinder, die mit ihren Familien aus der Kriegsregion geflohen sind, können an einer kostenfreien Ferienaktion teilnehmen. Auch der Zoo wird besucht.

Etwa 60 Kinder aus der Ukraine sind in den letzten Wochen mit ihren Familien in Meerbusch angekommen. Die meisten Kriegsflüchtlinge sind in privaten Haushalten untergekommen und versuchen sich gerade in der neuen Heimat zurechtzufinden. In erster Linie geht es um organisatorische Dinge wie Registrierung, Anmeldung in Schulen sowie Beschaffung von Kleidung und Dingen des täglichen Gebrauchs. Nach schönen, abwechslungsreichen Aktivitäten für die Kinder Ausschau zu halten, stand in den ganzen Startschwierigkeiten bei den meisten Flüchtlingen wohl nicht auf der Agenda. Aber die neue Jugendreferentin der katholischen Pfarrgemeinde St. Maurituis und Heilig Geist Pia-Sophie Schillings hat sich gerade um die Jüngsten gekümmert und kurzerhand ein Ferienprogramm für die Osterferien auf die Beine gestellt. „Zielgruppe sind die sechs- bis 13-jährigen Jungen und Mädchen“, sagt Pia-Sophie Schillings, die die Aktion mit dem Jugendnetz der Gemeinde begleitet.