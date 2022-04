Finanzen in Meerbusch : Stadt ordnet Gebühren für Unterbringungseinrichtungen neu

Meerbusch Die aktuellen Schlüssel zur Errechnung der Gebühren stammen von 1997. Meerbusch erhofft sich durch die neue Satzung Mehreinnahen von 30.000 Euro im Jahr.

„Satzung zur Unterbringung von Aussiedlern, Zuwanderern und ausländischen Flüchtlingen“ steht etwas sperrig über dem Entschluss, den der städtische Sozialausschuss gefasst hat. Konkret geht es um die Gelder, die die Stadt Meerbusch für Menschen erhebt, die in den städtischen Unterbringungseinrichtungen leben – diese Mittel kommen je nach Fall von Land oder Bund. Deren Berechnung stammt aus dem Jahr 1997 und ist vor dem Hintergrund der seit 2015 bestehenden Flüchtlingsbewegung und der aktuellen Ereignisse in der Ukraine nicht mehr zeitgemäß.

Bewusst nicht in die neue Satzung eingeflossen sind die sogenannten Fehlbelegungsabgaben. Denn immer wieder kommt es vor, dass auch Menschen in den Unterkünften leben, die eigentlich nicht auf sie angewiesen sind. Zwar muss, wer ausreichend Geld verdient, seinen Platz selbst zahlen, während er in anderen Fällen von den Ämtern übernommen wird. Maatz: „Grundsätzlich sind uns die zur Verfügung stehenden Versorgungsplätze wichtiger als das Geld, das wir einnehmen.“ Trotzdem sollen nur Menschen in den Unterkünften leben, die darauf angewiesen sind.