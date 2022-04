Kultur : Das Lotumer Buretheater will im Jubiläumsjahr wieder auftreten

Das Lotumer Buretheater will im Jubiläumsjahr wieder auftreten

2019 stand das Lotumer Burethater zum letzten Mal auf der Bühne. In diesem Jahr soll das Mundarttheater endlich weitergehen. Foto: RP/Schmalbach/Veranstalter

Lank-Latum Die Schauspielgruppe musste ihre Stück „Pension Schöller“ zwei Jahre lang aufschieben. Nun hofft sie, 2022 auftreten zu können – denn in diesem Jahr feiert das Team sein 40-jähriges Bestehen.

Die vergangenen Jahre waren nicht gut für das traditionelle Mundarttheater, das Lotumer Buretheater. Seit zwei Jahren wird die Premiere des Stücks „Pension Schöller“ nun schon aufgeschoben, zwischenzeitlich plagten auch Personalsorgen das Ensemble, und so war lange unklar, ob das Stück überhaupt auf die Bühne kommen würden.

Nun aber sagt sich das Buretheater: Aller guten Dinge sind drei. Nach diesem Motto wollen die Schauspieler in diesem Jahr abermals versuchen, „Pension Schöller“ auf die Bretter des Forum Wasserturms zu bringen. Peter Pütz hat das von Wilhelm Jacoby und Carl Laufs aus dem Jahre 1890 stammende Original auf Mundart und die örtlichen Verhältnisse umgeschrieben. Das Stück enthält sowohl mundartliche als auch hochdeutsche Passagen und kann auch ohne Kenntnis des Lotumer Platts verstanden werden.

Tatsächlich wäre es für das Lotumer Buretheater besonders wichtig, in diesem Jahr endlich wieder spielen zu können. Denn 2022 feiert die Gruppe ihr 40-jähriges Bestehen. In dieser Zeit haben die Schauspieler viele Stücke auf die Bühne gebracht – häufig Werke, die eigens in die Sprache und Umgebung von Lank-Latum übertragen wurden. Zum Jubiläum endlich wieder nach der langen Pandemie aktiv auf der Bühne stehen zu können wäre für die Schauspieler und Aktiven ein schönes Geburtstagsgeschenk.