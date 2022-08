Verkehr in Meerbusch : Tempo 30 nachts darf vorerst bleiben

Büderich Gegen ein nächtliches Tempolimit von 30 in Büderich klagt ein Bürger. Das Verwaltungsgericht hatte seinem Eilantrag zugestimmt, die Beschränkung zu kippen. Das Oberverwaltungsgericht hob diese Entscheidung nun auf.

Autofahrer müssen sich in den Nachtstunden an der Moerser Straße weiterhin an Tempo 30 halten. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheiden. Es lehnte damit einen Eilantrag des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts ab. Die Richter waren im Mai zu der Einschätzung gekommen, dass die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer in der Zeit von 22 bis 6 Uhr im Bereich Moerser, Düsseldorfer und Neusser Straße rechtswidrig ist. Das Tempolimit war deshalb vorläufig aufgehoben worden.