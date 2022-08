Erforderliche Klagebefugnis fehlt : Klage gegen geplante Umbenennung von Mohrenstraße in Berlin gescheitert

Ein "Black Lives Matter"-Aufkleber ist an einem Eingang des U-Bahnhofs "Mohrenstraße" in Berlin zu sehen. (Archivfoto) Foto: AP/Michael Sohn

Berlin Ein Berliner wollte gegen die Umbenennung der Mohrenstraße klagen. Der Haken: Er wohnt gar nicht in besagter Straße. Auch eine Gebühr in Höhe von 148,27 Euro muss er zahlen.

Nur Anwohner können sich in Berlin gegen die Umbenennung einer Straße wehren. Das Berliner Verwaltungsgericht wies in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil die Klage eines Manns gegen die geplante Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin-Mitte ab, weil dieser selbst dort nicht wohnt. (VG 1 K 88/22)