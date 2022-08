Vom 27. bis 29. August : Haldern freut sich auf die Kirmes

Auch ein Kettenflieger wird bei der Kirmes im Lindendorf wieder aufgebaut. Foto: Stade, Klaus Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

HALDERN Die Kirmes im Lindendorf beginnt am Samstag, 27. August, und endet am Montag, 29. August. Zu Beginn bieten alle Fahrgeschäfte Fahrten zu ermäßigten Preisen von 15 bis 16 Uhr an. An den anderen Ständen gibt es entsprechende Eröffnungsangebote.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Der Anstich des Fasses mit Freibier (gestiftet von der Stadt Rees) findet um 17 Uhr am Vereinsbierstand auf der Isselburger Straße statt, der in diesem Jahr durch den Bundesschützen Spielmannszug Haldern betrieben wird. Wie auch in den Jahren zuvor erfolgt der Fass-Anstich durch Ortsvorsteher Theodor Kersting. Hierzu sind alle Freunde der Lindendorf Kirmes herzlich eingeladen. Der Bundesschützen Spielmannszug Haldern und das Tambourcorps Helderloh werden in bekannter Weise aufspielen.

Ein Kettenflieger, Kinderkarussel, Schieß- und Wurfbuden und andere Stände und Verkaufswagen laden uns ein. Freuen können wir uns auch auf den bekannten Weinstand des Kegelclubs „Jenseits von Gut und Böse“.

Auch in diesem Jahr wird die Gelegenheit zum gemeinsamen „Frühstück mit Plaisier“ und vielleicht sich anschließendem Frühschoppen am Sonntag ab 10 Uhr geboten. Dazu bringt jeder Teilnehmer seine Frühstücksuntensilien selber mit. Tische und Bänke werden auf dem Marktplatz aufgestellt, die für sechs bis acht Personen Platz bieten. Die Tische werden vom Verein „heimlich erfolgreich“ gegen eine Gebühr von 10 Euro vergeben. Sie können bis 21. August bei Kerstin Tebbe-Tenhagen unter Telefon 02850 5704 oder per Mail an tebbe-tenhagen@web.de reserviert werden. (Überweisung bis zum 21.08.2022 unter Angabe des Namens auf das Konto von Heimlich erfolgreich, Stadtsparkasse Rhein-Maas, IBAN: DE24 3585 0000 0000 2566 95, Verwendungszweck, Namwen, Anzahl der Tische). Der Erlös geht zu 100 Prozent an den Verein zur Instandhaltung und Renovierung des Jugendheimes. Die Organisation hat wieder Kerstin Tebbe-Tenhagen übernommen.

Am Montag geht’s dann weiter mit der Familienzeit. Von 15 bis 18 Uhr bieten die Schausteller einige Angebote zu ermäßigten Preisen an. Gegen 21.30 Uhr – bei Einbruch der Dunkelheit – endet die Kirmes mit einem Großfeuerwerk auf dem Lindendorfplatz, das wie in jedem Jahr von den Schaustellern und Gastwirten gespendet wird.