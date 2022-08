Mecklenburg-Vorpommern : „Land der Tiere“ - Lebenshof für gerettete Tiere

Foto: dpa/Jens Büttner 10 Bilder So leben die Tiere auf dem Lebenshof „Land der Tiere“

Vellahn Der Hof „Land der Tiere“ in Mecklenburg-Vorpommern hat einen einzigartigen Platz geschaffen und will geretteten Tieren ein möglichst angenehmes Leben ermöglichen. Zudem ist der Hof eine Bildungseinrichtung und will über die Haltungsbedingungen in der Landwirtschaft aufklären.

Aktuell leben rund 180 Tiere auf dem etwa 13 Hektar großen Gelände in Vellahn (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Diese kommen beispielsweise aus der Nutztierhaltung oder von Privatleuten, wie eine Mitarbeiterin des spendenfinanzierten Hofes mitteilte. Zwar gebe es mit der Stiftung Tiernothilfe einen gemeinnützigen Träger, das Stiftungskapital wurde jedoch größtenteils 2014 für den Erwerb des ehemaligen Geländes der Nationalen Volksarmee der DDR ausgegeben.

Den Begriff „Gnadenhof“ lehnen die Betreiber ab, das sei „Quatsch“, stattdessen wird der Begriff „Lebenshof“ bevorzugt. Mit der Anlage verbindet sich den Angaben zufolge sowohl das Ziel, aktiv Tiere zu retten, als auch durch Öffentlichkeitsarbeit ein Bewusstsein für die realen Lebensbedingungen der Tiere - vor allem im industriellen Rahmen - zu schaffen. Das funktioniere am besten, indem die Geschichte der Tiere erzählt werde, die auf dem Hof leben. Im Sommer werden daher Führungen für Kindergärten und Schulklassen über das Gelände angeboten, auch gibt es die Möglichkeit für Workshops in Zusammenarbeit mit dem Verein „Mensch Tier Bildung“.

Der Mitarbeiterin zufolge bekommt das „Land der Tiere“ fast täglich Anfragen zur Rettung von Tieren. Aufgrund der beschränkten Kapazitäten könne man jedoch nicht immer tätig werden.

(alma/dpa)